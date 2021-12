Ostrzeżenia przed silnym mrozem. Ale na horyzoncie duże ocieplenie [MAPA]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

W regionach objętych ostrzeżeniem IMGW prognozuje temperaturę minimalną w nocy miejscami od -18 st. C do -14 st. C.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 20 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska synoptycy oszacowali na ponad 80 procent.

Prognozy sugerują, że to ostatnia tak zimna no w tym roku w Polsce. Od wtorku zauważymy wyraźne ocieplenie. Z początkiem stycznia termometry mogą pokazać nawet 10 st. C. na plusie w zachodniej Polsce.

Źródła: PAP/IMGW