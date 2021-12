Roczny bilans Sejmu RP: Zebrał się na 20 posiedzeniach, uchwalił 191 ustaw

W 2021 roku Sejm zebrał się na 20 posiedzeniach, posłowie obradowali przez 48 dni; do izby wniesiono 279 projektów ustaw, którym nadano numer druku, 191 ustaw zostało uchwalonych. Posłowie zabierali głos z mównicy sejmowej prawie 10 tys. razy, odbyło się 1,4 tys. posiedzeń komisji.

Tak wyglądają statystyki Sejmu w kończącym się roku. Izba przeprowadziła o dwa posiedzenia mniej niż w 2020 r., obradował także o 5 dni krócej. Jednak posłowie uchwalili w 2021 r. 191 ustaw, czyli wyraźnie więcej niż w 2020 r. (133 ustawy).

W kończącym się roku wniesiono 279 projektów, którym nadano numer druku. Spośród 191 ustaw uchwalonych przez Sejm do 126 Senat zgłosił poprawki lub wnioski o odrzucenie.

W 2021 r. posłowie występowali na posiedzeniach Sejmu 9 tys. 690 razy, w tym 417 razy jako członkowie Rady Ministrów. Wyraźny jest w tym aspekcie wzrost w porównaniu do 2020 roku, kiedy posłowie zabierali głos niespełna 7 tys. razy.

Mimo wzrostu liczby wystąpień poselskich w 2021 r. spadła w porównaniu do roku 2020 liczba złożonych interpelacji – z 15 tys. 988 do 12 tys. 321. Za to ponad trzykrotnie przybyło oświadczeń polskich – z 196 do 710.

Zdecydowanie częściej w 2021 r. zbierały się też sejmowe komisje. W 2020 r. uczyniły to 875 razy, a w 2021 r. już 1408 razy.

Ostatnie w tym roku posiedzenie Sejmu odbyło się 17 grudnia, a pierwsze w Nowym Roku planowane jest na 12 i 13 stycznia.

Źródło: PAP