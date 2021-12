Wulgarnie zwyzywała pograniczników. Kurdej-Szatan chwali się nagrodą za swój wpis

Barbara Kurdej-Szatan pochwaliła się w mediach społecznościowych wyróżnieniem, które otrzymała za… wulgarny wpis o Straży Granicznej. Internauci są oburzeni.

Wulgarny językiem marginesu zwyzywała polskich pograniczników, którzy stacjonują na granicy polsko-białoruskiej, gdzie obecnie trwa kryzys.

„Mordercy” to jedno z mniej obelżywych wyzwisk, których Kurdej-Szatan użyła w swoim wpisie zapełnionym m.in. słowami na „k”.

Kurdej-Szatan opublikowała na Instagramie dyplom informujący o tym, że otrzymała od Fundacji Projekt Kobiety nagrodę „za aktywność medialną, artystyczną i społeczną w sprawach ważnych” oraz „przekraczanie granic i odwagę w życiu publicznym”; „zaangażowanie w promowanie sztuki i kultury”.

Fundacja doceniła Kurdejównę-Szatanową za rzekomą „empatię, dobro, stawanie w obronie słabszych i głośne wyrażanie swojej opinii bez względu na konsekwencję” oraz m.in. „narażanie się na ostracyzm w imię dyskusji i zwiększenia świadomości społecznej”.

Internauci są rozsierdzeni. Nie rozumieją, jak można było nagrodzić aktorkę za obelżywy, wulgarny i pełen nienawiści wpis.

– Basiu już daj spokój, za zdanie z wulgaryzmami, obrażające ludzi podczas pracy Nagroda :) nie miałaś tyle taktu żeby jej nie przyjąć i przyznać się że to było słabe? Jaki ty świat chcesz budować? Co chcesz promować? – spytał jeden internautów obserwujących celebrytkę na Instagramie.

– Zero patriotyzmu, moralności, kultury, przyzwoitości. Ale ma tupet i za grosz wstydu, czego ona jeszcze nie wymyśli, aby głośno było o niej. Epitety poleciały na żołnierzy, jakaś książka o niczym, fundacja z talerzami, nagroda za kretyńskie zachowanie. Jeszcze długo będzie mi wyskakiwać w telefonie. Wiem, wiem nie muszę czytać i już nie będę – pisze z kolei internautka udzielająca się na portalu pudelek.pl.

A oto wpis, za który Kurdej-Szatan została nagrodzona:

„KU**A !!!!!!!!!! Ku**aaaaa !!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje !!!!!!!! To jest ku**a „straż graniczna” ????? „Straż” ?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO !!!Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!! Ku**a !!!!!! Jak tak można !!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę !!!!!!! Mordercy !!!!! Chcecie takiego rządu wciąż ????? Który zezwala na takie rzeczy wręcz rozkazuje tak się zachowywać ??????? Ku**aaaaaaaaa !!!!!!!!”

Źródło: Instagram, wpolityce.pl, pudelek.pl