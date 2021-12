Wróci Adam Nawałka? 29 grudnia nadzwyczajne posiedzenia PZPN w sprawie trenera kadry

PZPN informuje w mediach społecznościowych, że prezes Cezary Kulesza zwołał na środę, 29 grudnia 2021 roku nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sprawa ma związek z trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Sousą.

Szokująca decyzja Sousy o jego dymisji stała się w poniedziałek tematem nr 1. Kulesza najpierw napisał, że „To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem”.

Jednak szybko przyszłą refleksja, że trzymanie siłą trenera, nic nie da, a atmosfera w kadrze byłaby trudna. Zbigniew Boniek skonstatował nawet, że „z niewolnika nie ma pracownika”.

Jak donosiły media, Sousa otrzymał znacznie lepiej płatną ofertę z brazylijskiego klubu Flamengo Rio de Janeiro i poprosił o natychmiastowe rozwiązanie kontraktu z PZPN.

Były prezes PZPN Boniek tłumaczył, że Portugalczyk nie może w prosty sposób rozwiązać kontraktu ze związkiem. Dodatkowo jego decyzja nie tylko wywołała szok w Polsce, ale i skomplikowała sytuację polskiej drużyny przed zbliżającymi się meczami barażowymi o awans na piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze.

Media już spekulują, że posadę trenera mógłby ponownie objąć Adam Nawałka. To trener, z którym polscy piłkarze osiągnęli największy sukces ostatnich lat docierając do ćwierćfinału EURO 2016 we Francji.

Jeden z kibiców dość mściwie zaproponował: „Adam niech wraca, a siwego przytrzymać aż Flamengo z niego zrezygnuje, a potem grube odszkodowanie dla PZPN i dopiero niech pakuje walizę”…