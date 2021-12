Chorwacja chce sprowadzić rodaków z zagranicy. Dostaną do 26 tys. euro

Starzenie się populacji i spadająca liczba urodzeń zachęciły rząd Chorwacji do wprowadzenia zachęt od powrotów swoich obywateli mieszkających za granicą do kraju. Proponuje się w tym celu zachęty finansowe.

Rząd w Zagrzebiu doszedł do wniosku, że to pilne wyzwanie i lepsza alternatywa, niż ściągnie do siebie migrantów, by wypełnić lukę na rynku pracy. Z kolei na skutki polityki pronatalistycznej trzeba czekać dość długo.

W dodatku jeśli pomnożyć np. takie programy jak „500+” przez liczbę miesięcy potrzebną do osiągnięcia dorosłości plus odsetki, to wyjdzie całkiem spora sumka. Pomysł zapłacenia za powrót ma też tą przewagę, że może zadziałać od razu.

„Kwestia demograficzna jest kluczowym problemem dla Chorwacji, której populacja się starzeje” – mówił kilka dni temu premier Andrej Plenkovic. Stąd pomysł sięgnięcia po rodaków z zagranicy. Nazwa tej operacji to „Wybrałem Chorwację”.

Chorwaci, którzy wyjechali za granicę, z zdecydują się na powrót otrzymują do 26 000 euro, m.in. np. na założenie w kraju firmy. Młodzi ludzie otrzymują premie za wejście do pracy w sektorze cyfrowym lub ekologicznym w ramach samozatrudnienia. To nie przypadek, bo w tych sektorach Chorwaci pracują często w np. w Irlandii.

Od 2013 roku i akcesji do Unii Europejskiej kraj co roku tracił wielu mieszkańców. Rocznie emigrowało od 250 000 do 350 000 osób w ciągu prawie dziesięciu lat. Niektórzy eksperci szacują, że Chorwacja straciła nawet 10% swojej populacji. Większość Chorwatów decydowała się osiedlić się w Niemczech i Irlandii.

Luki na rynku pracy uzupełniali obcokrajowcy, głównie przybysze z sąsiedniej Bośni i Hercegowiny. Ogłoszenie zachęt od powrotu wybrano nie bez powodu pod koniec roku. Duża liczba Chorwatów z zagranicy odwiedza teraz swoje rodziny na święta.

Rząd liczy, że ten program zachęci na początek do powrotów od 4 000 do 5 000 Chorwatów. Zagrzeb chce też przeznaczyć finansowe zachęty dla tych, którzy z dużych miast i terenów nadmorskich zdecydują się osiedlić na wyludnionych terenach wiejskich. Ten program rusza już od 1 stycznia.

Źródło: France Info