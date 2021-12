Dr Hałat: „Komu służą rzecznicy ograniczania naszej wolności”

Dr Zbigniew Hałat, lekarz epidemiolog oraz były wiceminister zdrowia, w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl wskazał, że „wolność człowieka jest jego prawem”. W jego ocenie „rzecznicy ograniczania naszej wolności” są „zasłużeni w wykonywaniu dyrektyw korporacyjnego feudalizmu”.

– Wolność jest przyrodzona człowiekowi, jest jego prawem. Nawet Pan Bóg daje wolność wyboru człowiekowi, w związku z tym nie ma tutaj dyskusji na temat oceny etycznej – wskazał dr Hałat, pytany czy popiera przymus szprycowania i segregację sanitarną.

– Pozostaje tylko kwestia tego, komu służą rzecznicy ograniczania naszej wolności. Niewątpliwie są oni zasłużeni w wykonywaniu dyrektyw korporacyjnego feudalizmu, na którego czele stoi wąska grupka ludzi posiadająca ogromne środki finansowe. Ci ludzie mają możliwość ingerencji w politykę poszczególnych krajów. Jeżeli dana władza postawi opór, może ponieść surowe konsekwencje – ocenił.

Zdaniem dr. Hałata, fakt, że władza „powstrzymuje się od drastycznych kroków”, wynika ze znajomości „naszego narodowego charakteru”. – Polacy są znani z tego, że w przypadku przyparcia do muru reagują nerwowo, o czym mogą świadczyć np. powstania przeciwko zaborcom i okupantom – przypomniał.

W jego ocenie, taki stan rzeczy się utrzyma. – Nie trzeba w tym szukać jakiejś logiki. Trzeba wyłącznie starać się znaleźć środki chroniące nasze życie, zdrowie, wolność i majątek i w miarę możliwości minimalizować straty w tych zakresach, mając na uwadze również niepodległość Polski – mówił.

– To politycy odpowiadają za wykonawców swoich rządów, czyli egzekutorów swojej woli w narodzie o wielkiej tradycji wolnościowej w środku Europy w XXI wieku. Jeżeli zatem nie liczą się kompletnie z głosem ludu, to jest to niewątpliwie pewien delikt konstytucyjny, który powinien zostać rozwiązany na poziomie najwyższych władz sądowniczych w państwie – dodał.

Źródło: DoRzeczy.pl