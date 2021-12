Horrendalna grzywna dla turysty. Miał sfałszowany certyfikat szczepień przeciwko COVID-19

Grzywnę w wysokości ośmiu tys. zł nałożono na 21-latka z W. Brytanii, który podczas kontroli na podkrakowskim lotnisku w Balicach przedstawił sfałszowany dokument, potwierdzający wykonanie szczepień przeciwko COVID-19.

Karpacki oddział straży granicznej poinformował w poniedziałek, że fałszywy dokument podczas kontroli przedstawił młody turysta, który – mając świadomość obowiązujących przepisów sanitarnych – zdecydował się wsiąść do samolotu bez wcześniejszego zaszczepienia się.

„W celu uniknięcia kwarantanny, 21-latek przedstawił do kontroli strażnikom granicznym sfałszowany certyfikat szczepień przeciwko COVID-19. W trakcie sprawdzeń aplikacją weryfikującą ustalono, że jest to oryginalny dokument należący do innej osoby, w którym sfałszowane zostały dane osobowe” – poinformowała SG.

Mężczyzna został zatrzymany, przedstawiony został mu też zarzut posłużenia się podrobionym dokumentem i przedstawienia go jako autentyczny. 21-latek przyznał się do oszustwa; w porozumieniu z prokuratorem zdecydowano, że mężczyzna zapłaci grzywnę w wysokości ośmiu tys. zł. Musi też m.in. pokryć koszty sądowe.

