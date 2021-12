Makabryczna zbrodnia w Wigilię. Kobiety i dzieci płonęły żywcem [FOTO]

Organizacja Myanmar Witness donosi, że 24 grudnia wojskowi podpalili i zamordowali w mieście Hpruso 35 osób. Zwęglone ciała, również kobiet i dzieci, odkryto w sobotę rano.

Dark Christmas Day in Myanmar, the genocidal military junta have burnt alive dozens of innocent villagers including women and children in Hpruso, Kayah State. These acts are utterly barbaric, brutal and cruel. The world and our neighbours must stop watching and take action now! pic.twitter.com/B6bvLwuhF5

