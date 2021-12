Prezydent Duda wetuje „lex TVN” [VIDEO]

„Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i oddaję ją Sejmowi do ponownego rozważenia” – oświadczył prezydent Andrzej Duda. Informację podała na Twitterze Kancelaria Prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda zawetował tzw. lex TVN. Powołał się przy tym na traktat polsko-amerykański z 1990 roku. – 15 sierpnia mówiłem o naszych sojuszach, zobowiązaniach i tym, że kwestią honorową jest dotrzymywanie umów – wskazał.

– Mając zastrzeżenia do przepisów nowelizacji, rozważałem różne możliwości: zwrócenie do ponownego rozpatrzenia, czy skierowanie do TK – mówił prezydent.

– Jednym z argumentów rozważanych przeze mnie była kwestia umowy międzynarodowej – o wzajemnych stosunkach gospodarczych i handlowych z USA – zaznaczył.

– Rozpatrywałem także kwestie pluralizmu medialnego i wolności słowa. Brałem ten element z całą powagą – zapewnił Duda.

Jak dodał, w nowelizacji ustawy zalazły się także „przepisy naruszające prerogatywy prezydenckie”. Duda podkreślił też, że podziela zdanie większości Polaków, że „kolejne spory nie są nam w tej chwili potrzebne”.

– Jeśli zawarliśmy umowę, musimy jej dotrzymywać. Jeśli będziemy ich dotrzymywać, będziemy mogli mówić, że jesteśmy honorowym narodem. Chcę, aby Polska tak była postrzegana przez swoich sojuszników – wskazał Duda.

– Jako Prezydent RP muszę być ponad sporami i spoglądać na nie zdroworozsądkowo. Moim zadaniem jest działać tak, aby unikać sporów – stwierdził.