Rasizm jako element „kryzysu zdrowia publicznego” [VIDEO]

Gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul podpisała pakiet ustaw mający na celu walkę z dyskryminacją i rasizmem. Uzasadniono to walką z.. pandemią Covid-19. Liczba zachorowań rośnie, m.in. w stanie Nowy Jork, a to skłoniło gubernator Hochul do zajęcia się problemem rasizmu.

Zarządzająca stanem Nowy Jork od sierpnia 2021 roku polityk Demokratów uznała rasizm za część „kryzysu zdrowia publicznego”. Dlatego Hochul podpisała pakiet środków mających na celu zwalczanie dyskryminacji i rasizmu.

Za pomocą tych ustaw zamierza walczyć z nierównościami systemu opieki zdrowotnej w Nowym Jorku, donosi Bloomberg. „Zdecydowanie zbyt długo kolorowe społeczności w Nowym Jorku były ciemiężone systemowy rasizm i niesprawiedliwe traktowanie” – napisała Kathy Hochul w oświadczeniu. Jest „dumna” z podpisania tej serii środków, które „bezpośrednio zwalczają ten kryzys i atakują rasizm”.

Dodała, że to „rozszerzenie systemu sprawiedliwości” i „poprawa dostępu do opieki dla wszystkich”. Co ciekawe, senator tego stanu Kevin Parker, z zadowoleniem przyjął klasyfikację rasizmu jako „kryzysu zdrowia publicznego”. Ma nadzieję, że doprowadzi to do ograniczenia nierówności rasowych i poprawy „jakości opieki zdrowotnej”.

Kathy Hochul zajmuje się m.in. „rasizmem” w opiece zdrowotnej noworodków i ich matek. Dowodem na „rasizm systemowy” ma być to, że czarne kobiety w tym stanie, osiem razy częściej umierają z powodu komplikacji związanych z ciążą niż kobiety białe.

Wśród różnych środków jest też poprawa komunikacji i wprowadzenie ulepszonych technologii tłumaczeń językowych. W Nowym Jorku powszechnie używa się ponad 700 języków i dialektów i cześć mieszkańców może przecież nie rozumieć zaleceń dotyczących walki z Covidem.

Wykorzystywanie pandemii do wprowadzania tzw. „postępu społecznego” w różnych dziedzinach przestaje już powoli dziwić. Uzasadnienie zawsze da się jakoś połączyć z koronawirusem. Można dodać, że np. we Francji wykorzystali pandemię choćby do rozszerzenia czasu aborcji…

Gubernator stanu Nowy York Kathy Hochul, to jeden z najbardziej radykalnych i tępych polityków w USA. Wczoraj ogłosiła, że jej stan zmieni definicję osoby w pełni zaszczepionej. Ci którzy nie przyjmą 3 dawki zostaną uznani za niezaszczepionych. https://t.co/XeXZjZ8q2c — OrdoMedicus (@OrdoMedicus) December 18, 2021

