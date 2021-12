Tak nie działa socjalizm. PiS przeliczył się z podatkiem cukrowym: Wpływy dwa razy mniejsze od oczekiwanych

Budżet państwa nie zyska na cukrze. Wpływy z podatku w pierwszym roku jego obowiązywania będą dwa razy mniejsze od oczekiwanych – podaje w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”

Jak przypomniała gazeta, podatek został wprowadzony z początkiem stycznia tego roku i objął napoje z dodatkiem cukru, substancji słodzących oraz kofeiny lub tauryny.

Do końca listopada, czyli po 11 miesiącach jego obowiązywania, do budżetu trafiło 1,339 mld zł – wynika z danych przygotowanych dla DGP przez Ministerstwo Finansów. Można spodziewać się, że w całym roku wartość wpływów z opłaty cukrowej wyniesie około 1,46 mld zł. To zdecydowanie mniej, niż prognozowano – czytamy.

Jak napisała „DGP”, cytując rozmówcę z wydziału prasowego biura komunikacji promocji Ministerstwa Finansów, zgodnie z założeniami uwzględnionymi w ocenie skutków regulacji, wpływy w pierwszym roku jej funkcjonowania miały kształtować się na poziomie ok. 250 mln zł miesięcznie.

„Oznacza to, że spodziewane dochody miały być pierwotnie na poziomie ponad dwa razy wyższym. I choć jeszcze przez wprowadzeniem podatku minister zdrowia Łukasz Szumowski obniżył prognozy do 2 mld zł, to i tych, jak widać z najnowszych danych resortu finansów, nie uda się zrealizować” – napisała gazeta.

Dodała, że zdaniem ekspertów to efekt spadku sprzedaży produktów, na które nałożono podatek.

Źródło: PAP