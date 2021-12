Wstrząsająca wizja jasnowidza Jackowskiego. „2022 rok to rok innej rzeczywistości”

Najsłynniejszy polski jasnowidz podzielił się swoją wizją dotyczącą nowego roku. Według profety jeszcze tej zimy będziemy mieli nie jedną, ale dwie zarazy.

Mieszka w Człuchowie – małej i niepozornej mieścinie na styku Krajny i Kaszub. Zna go jednak większość Polaków. Krzysztof Jackowski to jasnowidz, z którego usług korzystała nawet policja. Wieszcz jest także znaną postacią medialną. Jackowski podzielił się swoją najnowszą wizją – dotyczy ona trwającej już zimy.

– 2022… chyba pierwszy raz nie cieszę się z tego przełomu. Każdego roku przejście ze starego do nowego jest jakimś planem, jakimś obiecaniem czegoś sobie, optymizmem. Ja czego się boję? Nowego Ładu. Z tego co poczytałem, to ten Nowy Ład wydaje mi się starym ładem, na zasadzie takiej, że wszystkimi problemami i błędami politycznymi po staremu obarczany jest płatnik, człowiek, który stara się coś dla siebie i kraju robić. 2022 rok to rok innej rzeczywistości – mówi Jackowski.

– Nowa rzeczywistość już się stała, a my się musimy do niej dostosować. Nie użyłem słowa przyzwyczaić, bo przyzwyczaić się możemy do nowego mieszkania, które kupiliśmy, bo chcieliśmy. Do tej rzeczywistości musimy się dostosować. Z takim przekonaniem będę wchodził w 2022 rok. Kiedy człowiek mógł mieć jeszcze nadzieje, w końcówce 2020 roku, to teraz, na koniec 2021 roku, ja takich nadziei nie mam – uważa jasnowidz.

– Wyczytałem w internecie, że zaraza z RPA to nie jest zwykła mutacja, tylko eksperci twierdzą, że to wręcz inna zaraza, podobno bardzo zaraźliwa. A ja mówiłem Wam, że zimą będziemy mieli dwie zarazy, niezależne od siebie. Z tego względu obawiam się, że problem może być podwojony. W przyszłym roku możemy mieć podwojone restrykcje, kiedy obie zarazy się ze sobą zejdą. Najgorszy okres to może być luty, marzec i cząstka kwietnia – dodał wróż.

Źródło: JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Official