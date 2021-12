Andrusiewicz przedstawia: obowiązek szczepień, obostrzenia i statystyki umieralności

Rozmawiamy o szczepieniu przeciw COVID-19 kolejnych grup zawodowych – powiedział we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik MZ był pytany, czy rząd bierze pod uwagę wprowadzenie obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla wszystkich i czy minister Adam Niedzielski popiera ten pomysł.

– Rozmawiamy o takich ewentualnościach, ale nie na dzień dzisiejszy. Dziś rozmawiamy o szczepieniu kolejnych grup – powiedział Andrusiewicz.

Przypomniał, że trwają rozmowy z szefami MON i MSWiA o szczepieniu służb mundurowych.

Przesadzona została już sprawa szczepienia medyków. 23 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca muszą zaszczepić się w pełni przeciw COVID-19. Dane MZ mówią, że, że grupą zawodową zaszczepioną w stopniu najwyższym są lekarze – 92 proc., a potem dentyści – 87 proc. Zaszczepionych jest też 85 proc. diagnostów laboratoryjnych oraz 82 proc. farmaceutów, pielęgniarek i położnych.

Umieralność na covid

Rzecznik pisowskiego resortu zdrowia podał również statystyki dotyczące wieku, w którym umiera się na covid. Okazuje się, że w większości umierają osoby starsze.

– Spośród wszystkich osób, które odnotowaliśmy w tej najsmutniejszej kategorii, dominują osoby powyżej 65. roku życia. To jest 83% wszystkich, którzy zostali zaraportowani jako niestety ci, którzy nie poradzili sobie z COVID-em, to są osoby powyżej 65. roku życia. Średnia wieku osoby zmarłej z tego najnowszego raportu to 75 lat – stwierdził Wojciech Andrusiewicz.

Nowe obostrzenia



– Na dziś nie planujemy wprowadzenia [nowych] obostrzeń w tym tygodniu – stwierdził Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej.



– Na dziś nie ma takiego wniosku kierowanego na Radę Ministrów, aby zaostrzyć obecnie obowiązujące obostrzenia – mówił dalej.

Źródło: PAP, NCzas