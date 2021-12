Bez godziny policyjnej w Sylwestra. Trzecia dawka szprycy już po trzech miesiącach

Bez godziny policyjnej w Sylwestra, ale za to trzecia dawka „przypominająca” będzie dawana już po 3 miesiącach od poprzednich zastrzyków. Wśród nowych obostrzeń ogłoszonych przez premiera Jeana Castexa i ministra zdrowia Oliviera Vérana 27 grudnia wieczorem jest m.in. zakaz spożywania żywności w transporcie, kinach i teatrach.

„Czwarta dawka” będzie proponowana jako pewna „możliwość”. Noszenie masek powróci w niektórych miastach, a zarządzenia będą wydawali tu prefekci. Dopuszczone są zgromadzenia do 5000 osób na zewnątrz i do 2000”pod dachem”. Nie mają jednak zastosowania do spotkań politycznych w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie. Pewnie tam się można zarazić tylko ideami?

Castex wyjaśnił, że ma dojść do spotkania przedstawicieli partii politycznych, którzy ustalą wspólne zasady kampanii prezydenckiej w czasie pandemii.

Minister Olivier Véran zapowiedział powrót 3 stycznia dzieci do szkół i dodał, że więcej dzieci jest hospitalizowanych z powodu zapalenia oskrzeli, niż z powodu Covida. Wskazał jednak na wairiant Omicron, który może wszystko zmienić. Jego zdaniem, w styczniu spodziewane są setki tysięcy przypadków zakażeń dziennie. Uspokoił zarazem, że badania wykazują tu tendencję do mniejszego ryzyka hospitalizacji.

Premier zapowiedział zmianę czasu kwarantanny. Obecnie jest to 14 dni. Dokładny okres zostanie podany pod koniec tego tygodnia.

Źródło: Le Figaro