Bunt wśród posłów PiS. Pismo trafiło na biurko premiera

Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynęło pismo podpisane przez ośmiu posłów z klubu parlamentarnego PiS. Chcą oni zakończenia segregacji sanitarnej i koronawirusowych restrykcji.

„Oczekujemy pilnego uchylenia przepisów rozporządzenia umożliwiających przedsiębiorcom weryfikację statusu szczepiennego ich klientów” – przytacza fragment pisma „buntowników” z PiS portal interia.pl.

Pismo trafiło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 20 grudnia.

– Wiele osób w klubie myśli podobnie jak my, tylko nie chcą się ujawniać. Natomiast jest ich dosyć dużo i to wiemy. Cieszę się, że 3 na 8 nazwisk to Solidarna Polska. Zawsze byliśmy odważni, walczyliśmy o prawa człowieka – powiedziała Maria Kurowska, jedna z sygnatariuszek pisma.

Nazwiska wszystkich sygnatariuszy są na razie owiane tajemnicą.

Posłowie klubu parlamentarnego PiS domagają się uchylenia zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. o covidowych restrykcjach, zaprzestania stosowania paszportów covidowych, a także wycofania się z procedowania projektu Czesława Hoca zaostrzającego segregację sanitarną w Polsce. Jego publiczne wysłuchanie zaplanowano na 5 stycznia 2022 roku.

Informacje portalu interia.pl potwierdziła poseł Anna Maria Siarkowska. „Potwierdzam: zwróciliśmy się do premiera o pilne uchylenie przepisów rozporządzenia umożliwiających przedsiębiorcom weryfikację statusu szczepiennego ich klientów. Nie mają umocowania ustawowego” – napisała na Twitterze.

O tym, że w obozie rządzącym są frakcje, które skrajnie różnie podchodzą do covidowej polityki, wiadomo od dawna. Czy przeciwnicy obowiązkowych szczepień i segregacji sanitarnej coś ugrają? Wiadomo, że w gronie zamordystów jest Jarosław Kaczyński.