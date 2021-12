Eksodus w USA. Ludzie przenoszą się ze stanów socjalistycznych do wolnościowych

Biuro Spisu Ludności szacuje, że Kalifornia straciła w 2021 roku 1% swojej populacji. Z tego wyjątkowo socjalistycznego stanu wyprowadziło się około 367 299 mieszkańców. Na drugim miejscu jest kolejny stan rządzony przez lewicowych Demokratów – Nowy Jork.

Z tego stanu wyjechało 319 000 jego mieszkańców. Dokąd wyjeżdżają? Ludności przybywa w konserwatywnych stanach południa. Powody eksodusu są dwa – sanitaryzm narzucany przy okazji pandemii koronawirusa i szalone podatki w tych najbardziej skrajnie lewicowych stanach.

Kalifornia była kiedyś rajem, ze swoimi palmami, plażami, surferami, winnicami, wolnością, światem kina i uczciwymi politykami w stylu Ronalda Reagana. Hollywood stał się wylęgarnią postępu, a władze Demokratów i „postępowe” pomysły dokończyły dzieła. Obecnie to niemal socjalistyczna republika, której np. produkcje filmowe zatruwają dusze młodych ludzi m.in. „tęczową” propagandą.

Podobnie „postępowy” jest stan stan Nowy Jork, centrum międzynarodowych finansów. Obciążenia podatkowe i lewicowa histeria odwróciły trendy migracyjne. Te stany przestały przyciągać ludzi. Wybierają za to lekceważone tzw. głębokie Południe, krainę tzw. Pasa Biblijnego, gdzie nawet Latynosi, czy Afroamerykanie żyją w patriotycznej miłości do Boga i Ameryki.

Bardzo konserwatywne, libertariańskie rządy tych stanów, w ostatnich latach podjęły kroki w celu wzmocnienia prawa do własności prywatnej i dostępu do broni palnej. Do tego dochodzą najniższe w kraju podatki, które przyciągają nowe firmy. Powstają nowe miejsca pracy, a tym samym tworzy się dobrobyt społeczny i gospodarczy.

Prowadzą też odmienną politykę sanitarną, niż chciałyby tego władze federalne i administracja Bidena. Tak działa np. gubernator Teksasu. W jego ślady poszła Floryda. W Oklahomie gubernator odmówił przymusowego szczepienia stacjonującego tu wojska i pozwał administrację Bidena o nadużycie władzy. W Georgii „paszport zdrowotny” został uznany za nielegalny jeszcze zanim się pojawił. W Karolinie Południowej odrzucono przymus noszenia masek, podobnie w Arkansas, Arizonie, Alabamie, czy Kansas.

Warto tu dodać próbę niektórych z tych stanów przywrócenia ochrony życia poczętego, poszanowanie własności prywatnej, większe bezpieczeństwo, utrzymanie kary śmierci dla najgorszych zbrodniarzy, prawo do posiadania broni i szacunek dla wolności osobistych. Kolejny raz okazuje się, że socjalistyczny raj nie jest tak atrakcyjny, jak go malują…