Kraska: Coraz wyraźniej rysuje się piąta fala

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w „Kwadransie politycznym” TVP1 stwierdził, że widzi już piątą falę na horyzoncie.

– 9843 to najnowsze dane z dzisiejszego poranka. Jeżeli spojrzymy tydzień do tygodnia, bo myślę że to porównanie jest bardzo ważne, to jest o 28% mniej niż tydzień temu, czyli widzimy że ten trend spadkowy, jeżeli chodzi o nowe zakażenia, utrzymuje się i to ta dobra wiadomość – stwierdził Waldemar Kraska w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w „Kwadransie politycznym” TVP1.

Mimo to, wiceminister dostrzega na horyzoncie piątą już falę koronawirusa.

– Myślę, że w tej chwili jesteśmy na etapie schodzenia już z tego wierzchołku czwartej fali, ale przed nami niestety i to naprawdę coraz wyraźniej rysuje się kolejna fala, piąta, która będzie wywołana przez nowy wariant koronawirusa, Omikron, który już w tej chwili praktycznie w całej Europie Zachodniej powoduje bardzo dużą ilość nowych przypadków zachorowań – stwierdził Waldemar Kraska.

– Także informacja z dzisiejszego poranka. W Polsce mamy już potwierdzonych 25 przypadków [zakażenia Omikronem]. Te dodatkowe przypadki wariantu Omikron są potwierdzone z województwa pomorskiego i mazowieckiego. To się może wydawać, że to niedużo, ale jeżeli bierzemy pod uwagę zakaźność tego wirusa, będzie to niestety kolejny problem jeżeli chodzi o wzrost zakażenia w naszym kraju – dodał pisowski wiceminister.

Źródło: TVP 1