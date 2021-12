Nie żyje Hugo Maradona. Atak serca najmłodszego brata słynnego Diego

52-letni Hugo Maradona zmarł w Neapolu. Włoskie media podały, że przyczyną śmierci był atak serca.

Hugo Maradona także był piłkarzem. Reprezentował drużyny we Włoszech, Austrii (Rapid Wiedeń), Hiszpanii (Rayo Vallecano), Argentynie i Japonii, zanim powrócił do Włoch, gdzie się osiedlił. Pracował jako trener w amatorskich klubach.

W 1987 roku trafił do Napoli, z którego następnie został wypożyczony do Ascoli. 20 września tego samego roku bracia zmierzyli się w meczu, który Napoli wygrało 2:1 – przypomniał dziennik Il Corriere del Mezzogiorno.

Słynny Diego Maradona, przez wielu uznawanego za najlepszego piłkarza w historii, zmarł 25 listopada 2020 roku w wieku 60 lat. Przyczyną zgonu był poważny obrzęk płuc prowadzący do zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca i w konsekwencji zatrzymanie jego akcji.

Przeprowadzona sekcja zwłok ujawniła, że cierpiał on m.in. na marskość wątroby, zaburzenia w funkcjonowaniu płuc i ostrą martwicę cewek nerkowych.

Hugo Maradona has passed away at the tender age of 52, reports @Gazzetta_it.

