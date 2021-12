Niezaszprycowany nie wjedzie do Finlandii

Zagraniczni podróżnicy niezaszczepieni przeciwko Covid-19 nie wjadą nawet z negatywnym wynikiem testu. Oficjalny powód to przeciwdziałanie fali zakażeń odmianą Omicrona.

Zagraniczni podróżni muszą się wylegitymować nie tylko ujemnym wynikiem testu na Covid-19, ale i „pełnym” szczepieniem lub zaświadczeniem o przebytej już infekcji. Informację podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po posiedzeniu rządu.

Rzecznik straży granicznej potwierdził AFP, że niezaszczepieni cudzoziemcy będą wydalani.

Wyjątki dotyczą tylko wracających z zagranicy obywateli Finlandii, oficjalnych delegacji, dyplomatów, itp. Ichni Mikołaj pewnie będzie mógł więc wrócić…

Finland announced on Tuesday it would block entry for foreign travellers who have not been vaccinated against Covid-19, as it steps up its fight against the highly mutated Omicron variant.

