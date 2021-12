Polityk partii KORWiN UJAWNIA. Ilu zaszczepionych umiera na Covid i w jakim są wieku?

Paweł Przystawa, polityk partii KORWiN z Dolnego Śląska, opublikował na swoim Twitterze pismo z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Z pisma dowiadujemy się, ile procent zmarłych na covid w tymże szpitalu, to były osoby zaszczepione. Poznajemy także średnią wieku zmarłych.

Paweł Przywara, radny i członek partii Janusza Korwin-Mikkego – Koalicji Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN), która jest ugrupowaniem wokół którego zbudowana została Konfederacja, opublikował w swoich mediach społecznościowych pismo, którego treść nie pokrywa się z oficjalnym rządowym przekazem na temat zachorowań i zgonów na covid wśród osób zaszczepionych.

Pismo pochodzi z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu i podpisał się pod nim dyrektor tegoż szpital – Janusz Jerzak.

Z pisma dowiadujemy się m.in., że na 56 zgonów na Covid-19 w tym szpitalu, tylko 4 nie miało chorób współistniejących.

Dodatkowo – 34 proc. zmarłych z powodu nowego koronawirusa, to osoby zaszczepione.

Szczególnie ciekawe są z kolejne dane. Według tego, co możemy przeczytać w udostępnionym dokumencie, średni wiek zmarłych niezaszczepionych bez chorób współistniejących to 80 lat, a średni wiek zmarłych zaszczepionych bez chorób współistniejących to 75 lat.

Z całym dokumentem można zapoznać się na twitterowym profilu polityka:

Warto jednak pamiętać, że jest to statystyka tylko dla jednego szpitala i z różnych powodów może być ona różna od statystyk z innych placówek.