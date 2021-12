Pracujący dla BBC rosyjski dziennikarz uciekł do Wielkiej Brytanii

Zacharow został w październiku określony przez rosyjskie władze „obcym agentem”. Telewizja BBC zdecydowanie sprzeciwiła się tej decyzji i wystąpiła o jej unieważnienie, jednak została ona podtrzymana.

Zacharow stwierdził w nagraniu, że zauważył, iż jego działalność w Moskwie jest pod obserwacją. Nie przekazał, kto miał go śledzić i nie był pewien, czy powodem było uznanie go za obcego agenta, czy ostatnie dochodzenie, które prowadził w sprawie rosyjskich hakerów.

Status „obcych agentów” to element rozrachunków Putina z mediami, które władze w Moskwie uważają za wrogie i wspierane przez zagranicę. Dziennikarka BBC Sarah Rainsford opuściła Rosję w sierpniu, gdy odmówiono jej przedłużenia pozwolenia na pracę.

Władze rosyjskie wielokrotnie podkreślały, że dziennikarze i nadawcy określeni jako „obcy agenci” mogą jednak kontynuować swoją pracę w Rosji.

"It is not yet clear what the surveillance was connected with: my being designated as a 'foreign agent' or maybe my reporting on hackers from the Evil Corp group, which I did together with my British colleagues," Zakharov said.https://t.co/MstXBigkHQ

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) December 27, 2021