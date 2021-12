Konflikt na uczelni w Nowym Targu. Odwołany rektor nie chce odejść

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że odwołanie rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu dr. hab. Roberta Włodarczyka jest prawomocne, a władze nad uczelnią powinna przejęć tymczasowo dr Maria Zięba – prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Stwierdzono, że odwołanie rektora przez organ, który dokonał jego wyboru, tj. kolegium elektorów, jest dopuszczalne w zastosowanym trybie i jest decyzją wewnętrzną uczelni pozostającą w zakresie jej autonomii i odpowiedzialności.

Rzecznik ministerstwa Irmina Chrząstek wyjaśniła, że nie jest wymagane złożenie przez kolegium elektorów wniosku do ministra o odwołanie rektora.

21 grudnia Przewodniczący Kolegium Elektorów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu poinformował MEiN o odwołaniu przez Kolegium Elektorów Rektora PPUZ w Nowym Targu dr. hab. Roberta Wojciecha Włodarczyka, załączając jednocześnie stosowną uchwałę w tej sprawie.

Odwołany rektor jednak nie złożył urzędu i jeszcze tego samego dnia wręczył czterem osobom, w tym dwóm prorektorom… zwolnienia dyscyplinarne. Osoby te dostały także zakaz wejścia na uczelnię.

Od dnia odwołania rektora obowiązki rektora powinna pełnić osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku braku wskazania takiej osoby, najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora. W Nowym Targu obowiązki rektora objęła dr Maria Zięba – prorektor ds. studenckich i kształcenia i ma to trwać do momentu wyboru nowego Rektora PPUZ.

Dr Maria Zięba, mimo wręczenia jej wypowiedzenia i utrudniania dostępu do uczelni, próbuje podjąć obowiązki, a jej biuro zostało zorganizowane na… uczelnianym korytarzu. Nowe kierownictwo nie ma dostępu do internetowych kont służbowych, ani do swoich właściwych biur.

Dr Zięba wyjaśnia, że byłemu już rektorowi zarzuca się nieudolne zarządzanie uczelnią, przewlekłość postępowań, nieobecność na uczelni i brak kontaktu ze społecznością akademicką, obstawianie kluczowych stanowisk osobami, które się wywodzą z Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa, a także chaos organizacyjny oraz brak postępów w pracach nad inwestycjami.

„Profesor Włodarczyk powinien złożyć broń, bo nie ma argumentacji, żeby pozostać na swoim stanowisku. Już stracił mandat do wykonywania swojej funkcji” – dodała.

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu to publiczna uczelnia zawodowa, założona w Nowym Targu w 2001 roku na wniosek samorządu województwa. Najwyraź,niej ciązuy na niej jednak jakieś fatum. Poprzedni rektor ks. Stanisław Gulak został odwołany ze stanowiska 17 marca 2020 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Rektorowi postawiono zarzut plagiatu.

Źródło: PAP