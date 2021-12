‚Prezydent’ Mariusz Max Kolonko wydał nakaz aresztowania Andrzeja Dudy

Mariusz Max Kolonko, który od jakiegoś czasu roi sobie, że jest prawowitym prezydentem Polski, wydał nakaz aresztowania Andrzeja Dudy. Kolonko chce, by prezydent opuścił Pałac Prezydencki do końca roku.

Nie wiadomo, co dokładnie dzieje się z Mariuszem Maksem Kolonką. Niegdyś sensowny dziennikarz, dziś zachowuje się tak, że ktoś z bliskich powinien zainteresować się jego zdrowiem psychicznym.

Kolonko od jakiegoś czasu wyobraża sobie, że jest prawdziwym prezydentem Polski (skonfederowanej z USA, czy jakoś tak – trudno dokładnie powiedzieć, jakie są zasady panujące w wymyślonym świecie Kolonki, a szkoda czasu, by się w to bardziej zagłębiać).

Na profilu POTUSPL Kolonko wydał nawet nakaz aresztowania Andrzeja Dudy. „Nakaz” to oczywiście duże słowo – jest to po prostu wpis w mediach społecznościowych.

Ponadto Kolonko żąda, by Andrzej Duda opuścił do końca roku Pałac Prezydencki. Duda tam oczywiście nie przebywa, bo od czasów Bronisława Komorowskiego prezydenci mieszkają w Belwederze, ale już mniejsza o to.

Prezydent Andrzej Duda zawetował tzw. lex TVN. Powołał się przy tym na traktat polsko-amerykański z 1990 roku. „Prezydent” Kolonko z kolei twierdzi, że lex TVN podpisał „12.17.21” – to ciekawe, bo miesięcy w roku jest 12, a nie 17.

Kolonko oczywiście nie miał nawet tego dokumentu w rękach, więc niczego nie mógł podpisać.

Żarty żartami, ale apelujemy z tego miejsca, by ktoś z bliskich Kolonki w końcu mu pomógł, bo wyraźnie widać, że dzieje się z nim coś niedobrego.