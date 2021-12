Ręka i noga w gipsie. „To efekt działań policji”. Protest pod komendą w Opolu po brutalnej interwencji za brak maski

Pod Komendą Wojewódzką Policji w Opolu odbył się protest przeciwko brutalności funkcjonariuszy. To pokłosie szokującej interwencji policji w centrum handlowym wobec osoby bez maseczki.

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w opolskim centrum handlowym „Karolinka” policja użyła środków przymusu bezpośredniego, powaliła na glebę i gazowała 31-letniego mężczyznę bez maski.

Świadkowie nagrali interwencję policji i udostępnili wideo w sieci. Policja wydała wówczas oświadczenie, w którym poinformowała, że zachowanie funkcjonariuszy to pokłosie ataku mężczyzny bez maseczki na nich, czego na nagraniach nie widać.

Tuż po świętach pod komendą policji w Opolu odbył się protest mieszkańców, którzy sprzeciwiają się brutalnym interwencjom policji – w tym przypadku z pobudek sanitarnych.

– Nie zgadzamy się z działaniami policjantów, które budzą kontrowersje wśród społeczeństwa. Są one nieakceptowane i wysoce brutalne oraz agresywne. Ludzie są często przez nich poszkodowani – powiedział w Radiu Opole Paweł Dankiewicz, organizator protestu.

– Policja dwukrotnie bezprawnie użyła także siły wobec mnie. Wykręcane były mi ręce, uszkodzony mam łokieć. Dzisiaj na to zgromadzenie zaproszony został też chłopak, którego policja obezwładniła i interweniowała w jego sprawie w centrum handlowym w Opolu. Ma on prawą rękę i nogę w gipsie. Jest to efekt działań policji. My przyjmujemy na podstawie tego, co wiemy od poszkodowanego, od pana Łukasza, że sytuacja nie jest jednoznaczna. On na oczach wielu ludzi został bardzo źle potraktowany przez policję – mówił dalej Dankiewicz.

Interwencję policji za brak maski z centrum handlowego w Opolu zobaczysz poniżej.