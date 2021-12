„Kompromisowa” segregacja sanitarna według Niedzielskiego. Pracownik nie będzie mógł odmówić TEGO pracodawcy

Podwładny nie będzie mógł odmówić wykonania testu zleconego przez pracodawcę – zapowiedział w czwartek w Radiu Zet „minister pandemii” Adam Niedzielski. Dodał, że w przypadku testu zleconego przez pracodawcę pracownik nie będzie udawał się na kwarantannę.

Zdaniem ministra zdrowia projekt, który da pracodawcy możliwość testowania pracowników „jest rozwiązaniem kompromisowym”.

– Poszliśmy w kierunku tego, żeby pracodawca miał możliwość weryfikowania nie szczepienia, tylko testu. Jednocześnie wprowadzamy taką powszechną możliwość testowania pracowników – zapowiedział na antenie Radia ZET.

– O ile ta pierwsza wersja, dotycząca szczepień, budziła więcej kontrowersji, o tyle już kwestia tego, by pracodawca mógł tworzyć bezpieczne środowisko pracy, weryfikować test, to jest zagadnienie, które, w mojej ocenie, budzi mniej emocji – stwierdził.

Zaznaczył, że w przypadku testu zleconego przez pracodawcę – inaczej, niż w przypadku testu zleconego przez lekarza ze względu na ryzyko zakażenia – pracownik nie będzie udawał się na kwarantannę.

Niedzielski zastrzegł, że podwładny nie będzie mógł odmówić wykonania testu.

– To będzie prawo, które na poziomie ustawowym będzie dawało prawo pracodawcy. To pracodawca może z tego nie skorzystać, ale jeżeli już skorzysta, to potem może wyciągać konsekwencje służbowe, tak jak to jest opisane w kodeksie pracy – poinformował.

Według ministra zdrowia to, czy test pracowniczy będzie możliwy do wykonania dwa, trzy czy pięć razy w tygodniu, będzie zależało od zainteresowania.

Zapowiedź „ministra pandemii” skomentowała na Twitterze Konfederacja.

„Usprawiedliwiania obrzydliwej i bezprawnej segregacji sanitarnej ciąg dalszy. Według

@a_niedzielski KAŻDY pracownik pod groźbą konsekwencji służbowych będzie ZMUSZONY do okazania pracodawcy paszportu covidowego lub wyniku testu na Sars-CoV-2!” – czytamy.

Źródła: PAP/Twitter