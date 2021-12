Rekord zakażeń mimo szprycowania i paszportów covidowych. Od piątku obowiązek noszenia masek na zewnątrz

W Paryżu od piątku będzie obowiązywać noszenie maseczek na zewnątrz, aby przeciwstawić się fali zakażeń wariantem Omikron koronawirusa – ogłosiła w środę wieczorem prefektura policji stolicy Francji.

Ten obowiązek dotyczyć będzie osoby w wieku od 11 lat „z wyjątkiem osób znajdujących się wewnątrz samochodów, rowerzystów i innych użytkowników dróg oraz osób uprawiających rekreacyjnie sport” – sprecyzowano w komunikacie policyjnym.

Noszenie maseczek będzie obowiązywać w Paryżu także w miejscach otwartych dla publiczności „z wyjątkiem Lasku Bulońskiego i Lasku Vincennes”. Nie będzie dostępu do paryskich lotnisk Charles de Gaulle, Le Bourget i Orly dla osób towarzyszących pasażerom.

„Regularne i wzmocnione kontrole rozpoczną się od piątku, szczególnie w miejscach najbardziej zatłoczonych w stolicy” – napisano w komunikacie.

Noszenie maseczek wewnątrz budynków publicznych i w transporcie publicznym jest już obowiązkowe w całej Francji. Osoby, które nie przestrzegają przepisów są karani mandatem w wysokości 135 euro.

Prefektura ogłosiła jednocześnie zakaz „wszelkiej działalności tanecznej w pomieszczeniach publicznych”. Dyskoteki są zamknięte w Paryżu od 10 grudnia, a potem dodatkowo będą nieczynne przez trzy tygodnie stycznia. Zabroniono też w mieście spożywania alkoholu na zewnątrz.

Podczas nocy sylwestrowej przestrzegania przepisów w Paryżu pilnować będzie 9 tys. policjantów i żandarmów.

We Francji minionej doby wykryto rekordowy dzienny przyrost zakażeń koronawirusem – 208 tys. przypadków. Według oficjalnych danych ok. 77 proc. francuskiej populacji jest w pełni zaszczepione, co zmniejsza liczbę hospitalizacji i zgonów w związku z Covid-19.

