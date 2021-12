Tłumy turystów i dodatkowe siły policji. Sylwester w Zakopanem

Do Zakopanego tłumie przyjeżdżają turyści, którzy Nowy Rok chcą przywitać pod Tatrami. Sporo jest turystów z zagranicy – Niemców, Węgrów, Austriaków, Szwedów oraz gości z krajów bałtyckich – zauważa policja, której dodatkowe siły z garnizonu krakowskiego także skierowano do górskiego kurortu.

W czwartek rano na Zakopiance ruch był płynny, jednak podobnie jak dnia poprzedniego, największy ruch spodziewany jest przed południem aż do godzin późno popołudniowych. Na Zakopiance w newralgicznych punktach stoją policyjne patrole, których zadaniem będzie upłynnianie ruchu.

– Należy pamiętać, aby zaplanować swoją podróż pod Tatry i wybierać alternatywne drogi, na przykład przez Czarny Dunajec. Jest odwilż, a drogi są czarne i mokre. Noc sylwestrowa również zapowiada się z temperaturami dodatnimi, więc kierowcy nie powinni mieć problemów z przejazdem – powiedział rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Ruch w samym Zakopanem jest już od czwartku bardzo utrudniony z uwagi na dużą liczbę samochodów. Na ulicach miasta pod Giewontem można zaobserwować rejestracje z całej Polski. Na przywitanie 2022 roku pod Tatrami zdecydowało się też wielu obcokrajowców, głównie z Niemiec, Węgier, Austrii, Szwecji i krajów bałtyckich.

Po Zakopanem lepiej jest się poruszać komunikacją zbiorową lub pieszo. Trzeba mieć na uwadze, że parkingi w samym centrum miasta są zamknięte z uwagi na koncert.

Do Zakopanego przyjechały dodatkowe siły policji z garnizonu krakowskiego. W sumie ponad 300 policjantów będzie pełniło służbę pod Tatrami w sylwestrową noc – przekazał rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Sylwester Marzeń z TVP na zakopiańskiej Górnej Równi Krupowej został zgłoszony na 30 tys. osób. Choć na wyznaczonym terenie porządku będzie pilnowała firma ochroniarska zapewniona przez organizatora, to policja spodziewa się, że nawet tyle samo osób może zebrać się na przyległym terenie, aby z dystansu uczestniczyć w wielkiej imprezie.

Wielka sylwestrowa scena z rozbudowaną scenografią na Równi Krupowej jest już w pełni gotowa. Górna Równia Krupowa została podzielona na sektory dla widzów. W środę odbyły się pierwsze próby na których pojawili się m.in. Zenek Martyniuk, zespół Weekend oraz Daria.

Wejście na teren imprezy będzie możliwe od godz. 18 przez wyznaczone bramy. Aby wejść na Sylwestra Marzeń z TVP trzeba pobrać bezpłatny bilet ze strony internetowej www.bilety.tvp.pl.

Gwiazdą zakopiańskiego Sylwestra Marzeń z TVP będzie Jason Derulo. Na scenie pod Giewontem wystąpią też Julio Iglesias Junior oraz Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Roxie Węgiel, Sławomir, Thomas Anders, Boys, Daria, Piękni i Młodzi, Rafał Brzozowski, Karolina Stanisławczyk, Weekend, The Music From ABBA – Arrival From Sweden, Mig, Kuba Szmajkowski, Francesco Monte, Milano, Odessa Band, Defis, Classic, Baciary, Playboys oraz Senhit. Na zakopiańskiej scenie zaśpiewają także Maja Hyży, Piotr Kupicha oraz Stanisław Karpiel-Bułecka.

Źródło: PAP