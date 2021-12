Alkoholowa libacja na komendzie. Dyżurny policjant miał ponad 2 promile

W komendzie powiatowej policji w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się alkoholowa libacja. Z informacji RMF FM wynika, że jeden z dyżurnych na służbie miał przeszło 2 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusza już zawieszono i wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

„Impreza” na komisariacie wyszła na jaw podczas rutynowej kontroli przeprowadzanej przez tzw. patrol oficerski. W pomieszczeniu dyżurnych zastano dwie osoby. Jeden z funkcjonariuszy był kompletnie pijany. Po badaniu okazało się, że policjant ma ponad 2,18 promila alkoholu w organizmie.

Drugi dyżurny był co prawda trzeźwy, jednak wobec niego także wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Wszystko dlatego, że nie zareagował na pijanego kolegę.

W rozmowie z reporterem RMF FM rzecznik stołecznej policji poinformował, że pijany dyżurny zostanie zwolniony ze służby.

– To co się wydarzyło jest dla nas niedopuszczalne, dlatego należy się spodziewać kolejnych kontroli, by wyeliminować tego typu nieprawidłowości – wskazał nadkom. Sylwester Marczak.

„Z tej wypowiedzi wynika, że alkohol na służbie może się okazać szerszym problemem w garnizonie warszawskim” – czytamy na rmf24.pl.

Źródło: rmf24.pl