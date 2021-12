„Antysystemowiec” Kukiz oznaczony hasztagiem #szmata

Paweł Kukiz w rozmowie z Telewizją Republiką stwierdził, że nie wyklucza, iż w następnych wyborach wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości. Internauci źle zareagowali na tę wiadomość. Jednym z najpopularniejszych hasztagów na Twitterze jest „szmata” – po sprawdzeniu, o kim użytkownicy tak piszą, okazuje się, że chodzi o Pawła Kukiza.

PiS i Kukiz działają obecnie w koalicji – 31 maja liderzy partii władzy i Kukiz’15 podpisali porozumienie o współpracy programowej.

– To porozumienie, które zakłada, że poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz’15. Na początku pójdą takie jak ustawa antykorupcyjna, o dniu referendalnym i bardzo ważna o sędziach pokoju. Nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i wspierać to wszystko, by trwał układ polityczny w polskim parlamencie – tak o szczegółach w połowie czerwca mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kukizowcy zajęli miejsce polityków Jarosław Gowina, którzy w końcu, po licznych rozczarowaniach, opuścili koalicję rządzącą.

Na ten moment Paweł Kukiz zdaje się zadowolony ze współpracy z Prawem i Sprawiedliwością.

– Podpisywaliśmy umowę, wbrew tym wszystkim doniesieniom „on [Kaczyński – red.] cię oszuka” czy coś takiego, jak na razie w niczym mnie nie oszukał – stwierdził polityk.

Kukiz szczerze wierzy też, że uda się coś ruszyć w temacie prawa wyborczego, co było jego głównym postulatem, gdy startował w wyborach.

– Bezczynnie nie stoimy. Zgodnie z umową z PiS został powołany zespół ds. zmiany ordynacji partyjnej na mieszaną. Odbyły się cztery spotkania z udziałem profesorów, ekspertów w tej dziedzinie – twierdzi Kukiz.

Kukiz w trakcie rozmowy wyznał, że nie wyklucza startu z list PiS-u w następnych wyborach. Powiedział, że „jeśli przed kolejnymi wyborami kolejne nasze postulaty PiS wpisze do swojego programu, to wtedy nie wykluczam startu z list Prawa i Sprawiedliwości”.

Źródło: Telewizja Republika