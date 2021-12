Czy w 2022 wybuchnie wojna? Prognoza dra Jacka Bartosiaka

Dr Jacek Bartosiak, ekspert od geopolityki, został zapytany podczas wywiadu dla RMF FM o prawdopodobieństwo wybuchu „gorącej wojny” między USA a Chinami w 2022 roku.

– No wie pan, pyta pan człowieka, który już w 2015 i 2016 roku napisał książkę o nadchodzące wojnie chińsko-amerykańskiej – odpowiedział Bartosiak.

– Wtedy brzmiało to abstrakcyjnie, gdy to mówiłem, a teraz już zadaje mi pan o to pytania w jednej z najważniejszych stacji radiowych w Polsce, więc tu trochę się zmieniło, prawda? – dodał.

– Zdecydowanie – przyznał dziennikarz prowadzący rozmowę.

– Są tacy, co uważają, że wojna może wybuchnąć właśnie w 2022 roku – powiedział ekspert.

– Ja uważam, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wybuchnie w ciągu 5 lat na Zachodnim Pacyfiku, a jest niemal pewność, ze coś się musi wydarzyć w ciągu lat 10.

Co może uchronić świat przed wojną? Bartosiak stwierdził, że „albo Stany Zjednoczone, albo Chiny muszą mieć upadek systemu gospodarczego żebyśmy zeszli z trajektorii do wojny”.

Źródło: RMF FM