Po wprowadzeniu euro zniknęło 13 miliardów marek, franków, lirów, peset…

Według danych Bloomberga, waluty krajowe, których nigdy nie wymieniono w strefie euro po 2002 roku, to 13 miliardów. Tyle drachm, franków, czy marek nigdy nie zostało przewalutowanych.

20 lat po wprowadzeniu wspólnotowej waluty w różnych zakamarkach spoczywa nadal góra pieniędzy, z tym, że już na ogół bezużytecznych.

Liderem są Niemcy z sumą 6,3 milionów marek niemieckich. Niemcy nadal mają jednak możliwość ich wymiany. Bundesbank nie wyznaczył ostatecznego terminu wymiany.

We Francji wymiana franków zakończyła się 17 lutego 2012 r. o północy. Teraz mają już one tylko wartość kolekcjonerską. Według danych Bloomberga nadal gdzieś pozostaje 726 milionów franków. Odpowiada to 55 milionom banknotów o różnych nominałach, podawał biuletyn Banque de France w 2017 roku.

Rzutem na taśmę, od 1 września 2011 r. do 17 lutego 2012 wymieniono jeszcze 1,5 mln banknotów o łącznej wartości 378 mln franków (57,6 mln euro).

Pozostaje już tylko wartość numizmatyczna, ale cena kolekcjonerska powoli rośnie. Na portalu eBay zestaw pięciu banknotów o nominałach 20, 50, 100, 200 i 500 franków sprzedawano nawet za ok. 50 euro.

Do wymiany nie trafiło też 1,6 miliarda peset. Hiszpanie zajmują drugie miejsce w rankingu Bloomberga. Kraj ten zakończył wymianę niedawno, bo 30 czerwca 2021 r. W ostatnich dniach ustawiały się długie kolejki przed Bankiem Hiszpanii. Za Hiszpanami są Włosi. Wciąż posiadają równowartość 1,6 miliarda lirów…

Źródło: Le Figaro