Ręce opadają… Krzysztof Bosak kontra poseł-ignorant z PiS w TVP Info [VIDEO]

Dyskusja dotyczyły zgonów po szczepionkach. W pewnym momencie Filip Kaczyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Małopolski, próbował wytknąć Krzysztofowi Bosakowi, że Konfederaci nie mają kompetencji, by wypowiadać się na temat szczepień.

– Bez żadnych dowodów pan się posługuje prawdopodobnie jakimiś medialnymi fejk niusami, informuje pan społeczeństwo, informuje pan Polaków, że ktoś po szczepionce umarł… – mówił Kaczyński.

– To nie ja! To profesor Horban – żachnął się Krzysztof Bosak.

– Profesorowie, którzy popierają panów wizje naprawdę nie są dla mnie wiarygodni – stwierdził pisowski poseł.

– To jest główny doradca premiera – powiedział Bosak, wyraźnie nie dowierzając w poziom ignorancji posła PiS-u.

Dalej Krzysztof Bosak tłumaczył Kaczyńskiemu, że prof. Horban, główny doradca premiera, przekazał informacje o kilkudziesięciu taki zgonach.

– Przekazał wam informację – powtórzył kpiącym tonem pisowiec, dalej najwyraźniej nie rozumiejąc, kim właściwie jest prof. Horban.

Na twarzy Krzysztofa Bosaka rysował się coraz większy szok.

– Był [przy tym] wiceminister Kraska. Niech pan go spyta – mówił konfederata.

Pisowski poseł w dalszym ciągu wypowiadał się tak, jakby przez cały okres tzw. „pandemii” nawet nie śledził informacji z nią związanych i nie miał żadnego pojęcia o tym, co aktualnie dzieje się w kraju.

Zasypany argumentami przez posła Konfederacji odpowiedział tylko: – Ja wiem tylko jedną rzecz – szczepionki to jest jedyny sposób na wyjście z pandemii koronawirusa.

Przyznam, że oglądam sporo niedorzecznych rozmów polityków, ale to co zaprezentował @FilipKaczynski w rozmowie z @krzysztofbosak, to szczyt oderwania od rzeczywistości pic.twitter.com/jf1XxNyNus

— Wolność__Słowa (@WolnoscO) December 31, 2021