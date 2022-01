Covidowe trendy. Niezaszczepieni bezrobotni zostaną pozbawieni świadczeń socjalnych

„Musimy podtrzymywać politykę zdrowia publicznego w obszarach zatrudnienia, pracy i gospodarki” – mówiła minister pracy Carla Qualtrough. Z tym, że taka decyzja dotyczy osób spoza tego „obszaru”.

Kanada postanowiła jednak dokręcić szczepieniową śrubę i zmusić do przyjęcia zastrzyku kogo się tylko da. Kanadyjskie Ministerstwo Pracy postanowiło tymczasowo znieść „zasiłki bezrobotnych” dla wszystkich, którzy nie chcą poddać się szczepieniu.

W czwartek 30 grudnia, przed mikrofonem Radia Kanada, minister pracy Carla Qualtrough uzasadniła ten radykalny środek prymatem polityki epidemicznej nad polityką socjalną.

Kanada ma bardzo wysoki procent zaszczepionych mieszkańców. Obywatelom obiecywano, że pandemia zostanie powstrzymana przy progu 70% zaszczepionych, póxniej przesunięto cel na 90%. Pomimo bardzo wysokiego zasięgu szczepień zakażeń nie ubywa, a kampania zmuszania do przyjmowania dawek trwa dalej.

Zasiłki obetną do czasu, „dopóki zagrożone jest zdrowie publiczne Kanadyjczyków” – oznajmiła minister. Wstrzymanie wypłat zasiłku dla bezrobotnych nie dotyczy osób korzystających ze zwolnienia lekarskiego.

Jobless Canadians who refuse to get vaccinated for COVID-19 could be shut out of unemployment benefits, warns Employment Minister Carla Qualtrough.https://t.co/5JLt1r24tQ

— Human Resource Management (HRM/IHRM/SHRM) (@HRMELLIT) January 1, 2022