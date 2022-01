Legia honorowa dla byłej minister zdrowia oskarżanej o „narażenie życia innych osób” podczas zarządzania „pandemią”

Tradycyjnie na początku roku we Francji ogłaszana jest lista promocji osób, którym przyznano najwyższe odznaczenie tego kraju – Legię Honorową, wprowadzoną jeszcze przez Napoleona Bonaparte w 1802 roku. Legią Honorową mogą pochwalić się 92 000 osób, cywilów i żołnierzy, za wybitne zasługi dla Francji. W tym roku do tego grona dołączyła Agnès Buzyn.

To była minister zdrowia, postawiona w stan oskarżenia przez Trybunał Sprawiedliwości za „narażanie życia innych osób” w zarządzaniu „pandemią” Covid-19. To tylko jedno z nazwisk nowych „kawalerów” z opublikowanej 1 stycznia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym listy 547 odznaczonych.

Wybór Buzyn budzi jednak kontrowersje. Polityk prawicowy Florian Philippot napisał nawet na Twitterze, że to „prowokacja”.

Wśród odznaczonych jest także profesor Jean-François Delfraissy, przewodniczący rady naukowej Covid-19, która doradza francuskiemu rządowi w zarządzaniu pandemią, i wszyscy członkowie tejże rady.

Była minister Agnès Buzyn to obecnie dyrektor wykonawczy w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W lutym 2020 r. złożyła rezygnację ze stanowiska ministra. We wrześniu 2021 r. została oskarżone przez Trybunał Sprawiedliwości Republiki (CJR) o „narażanie życia innych osób” w zarządzaniu epidemią Covid-19.

My odnotujmy „polonica”. Jest tu kilka nazwisk wskazujących na polskie pochodzenie (Bobrowska, Wróblewski), ale warto zauważyć odznaczenie pielęgniarki Marie-Thérèse Doridot, która w 1981 roku założyła Stowarzyszenie Pomocy Medycznej polskim dzieciom.