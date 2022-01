Omicron podstawą do ograniczenia nabożeństw w kilku krajach

W związku z rozpowszechnieniem się wariantu Omicron, wiele krajów europejskich ogłosiło obostrzenia. Dotknęły one także chrześcijan, którym ograniczono dostęp do miejsc kultu i udziału mszach.

W Europie poważne ograniczenia dotyczą katolików z Luksemburga, Szwajcarii i Holandii. W Luksemburgu tuż przed świętami Bożego Narodzenia, bo od 22 grudnia, wstęp do kościoła mają tylko posiadacze „przepustek zdrowotnych”. Liczebność wiernych ograniczono, w zależności od metrażu świątyni od 21 do 200 osób.

Obostrzenia w Luksemburgu wprowadzono aż do 28 lutego. Wierni nie zaszczepieni mogą uczestniczyć w nabożeństwie w dni świąteczne i niedziele, ale ich liczebność nie może przekroczyć 20 osób i muszą wcześniej zarejestrować się w biurze parafialnym.

W Szwajcarii „przepustka sanitarna” jest wymagana podczas „uroczystości religijnych, które gromadzą ponad 50 osób”. Dotyczy to osób powyżej 16 roku życia. Środek ten wprowadzono 13 grudnia i będzie obowiązywał co najmniej do 24 stycznia. Nabożeństwa do 50 osób mogą gromadzić niezaszczepionych.

W Holandii rząd podjął decyzję o zamknięciu kraju na cały okres świąt Bożego Narodzenia. Kościół musiał się dostosować i odwołał msze po godzinie 17:00, kiedy to zaczyna się w tym kraju godzina policyjna. Na wcześniejsze Msze Święte odprawiane wstęp jest ograniczony do 50 osób plus celebranci.

W Brukseli w kościołach nie może się gromadzić więcej niż 200 osób. Poza tym prawie „normalnie” plus maski.

Źródło: Alateia/ Valeurs