Po pozytywnym wyniku testu „samoizolowała” się w toalecie

Młoda Amerykanka Marisa Fotieo, nauczycielka z zawodu, zrobiła sobie już na pokładzie samolotu autotest, bo zaczęła odczuwać m.in. ból gardła.

Kiedy okazało się, że ma wynik pozytywny, podobno własnej inicjatywy, postanowiła odizolować się w toalecie…

Podróż w toalecie linii lotniczych Icelandair jakoś zleciała. Stewardessa dostarczyła jej zapas jedzenia i napojów.

Nauczycielka powiedziała NBC Today, że w samolocie było 150 osób i obawiała się ich zarazić. „Dzielna” kobieta nie zapomniała się sfilmować podczas tej zaimprowizowanej izolacji.

Może to być przełomowe „odkrycie” nowego sposobu podróżowania dla np. niezaszczepionych. Toalety przerobi się w samolotach na izolatki…

Toilet Becomes Quarantine Room On Icelandair Flight From New York. https://t.co/6HJePKw6K6 via @simple_flying

— Pramod Srivastava (@pksrivastava6) January 1, 2022