Ponad 11 tys. migrantów przedostało się z Białorusi do Niemiec w 2021

Niemieccy federalni poinformowali, że w 2021 roku 11 213 nielegalnych migrantówprzedostało się z Białorusi do Niemiec.

Niemiecka policja federalna poinformowała, że w okresie od stycznia do lipca 2021 roku zarejestrowała jedynie 26 osób, które nielegalnie trafiły do RFN przez Białoruś – jednak w sierpniu nastąpił skok i było to już 474 osób.



– Od sierpnia 2021 r. policja federalna na granicy polsko-niemieckiej jest narażona na dużą presję migracyjną, co wynika w szczególności z sytuacji migracyjnej związanej z tranzytem migrantów przez Białoruś i Rzeczpospolitą Polską – przekazała policja.

Od tej pory liczby sporo się zwiększyły. I tak we wrześniu liczby te urosły do 2049, a w październiku do 5294 osób. W listopadzie było to już 2848 przypadków nieuprawnionego wjazdu.

– Granica niemiecko-polska to wewnętrzna granica Schengen, którą można przekroczyć w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu. Policja federalna prowadzi zintensyfikowane działania poszukiwawcze poniżej progu kontroli granicznych na obszarze przygranicznym. Działania są ściśle skoordynowane z polską strażą graniczną. Współpraca polskiej straży granicznej z policją federalną jest bardzo dobra i pełna zaufania – informują niemieccy federalni.

