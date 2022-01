Sztuczna inteligencja próbowała zabić dziecko?

BBC poinformowało, że asystentka głosowa Alexa w inteligentnym głośniku Amazon Echo poleciła 10-latce, by włożył monetę do gniazdka elektrycznego. Gdyby dziewczynka posłuchała – poraziłby ją prąd.

Asystentka głosowa Alexa w inteligentnym głośniku Amazon Echo zajmuje się zazwyczaj takimi czynnościami jak włączanie i wyłączanie światła, odtwarzanie ulubionej muzyki jej właściciela i przypominanie o różnych obowiązkach i codziennych czynnościach.

Ten system sztucznej inteligencji może również być wykorzystywany do tego, by zajął czymś dziecko, gdy rodzic nie ma akurat czasu, by się z nim bawić. Alexa m.in. aktywuje różne gry.

10-latka o której mówiono w BBC nie mogła wyjść na zewnątrz z powodu brzydkiej pogody. Włączyła więc Aleksę, by ta zaproponowała jej jakieś zajęcie.

Alexa wymyśliła dla dziewczynki zabawę, którą nazwała „the penny challenge”. Gra miała polegać na tym, by 10-latka wykonywała zadania, które zada jej sztuczna inteligencja.

Wyzwanie, które robot zadał dziecku, okazało się jednak śmiertelnie niebezpieczne. Alexa chciała, by 10-latka dotknęła monetą i metalowych części w gniazdku i „zobaczyła, co się wtedy stanie”.

Spółka z Seattle, która jest producentem Aleksy, nie chce wyjaśnić szczegółów sprawy,

– Zaufanie klientów jest w centrum wszystkiego, co robimy, a Alexa ma na celu dostarczanie klientom dokładnych, istotnych i pomocnych informacji […] Jak tylko dowiedzieliśmy się o tym błędzie, podjęliśmy szybkie działania, aby go naprawić – poinformowali tylko przedstawiciele firmy.

Źródło: BBC