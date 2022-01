Zamachy stanu, szprycowanie i paszporty covidowe. Podsumowanie 2021 roku na świecie

W drugim rok u mniemanej pandemii Covid-19, której kolejne fale zdominowały 2021 rok , zmarło ok. 3,5 mln osób, czyli dwa razy więcej niż w rok u ubiegłym, a 200 milionów zostało zakażonych. Na całym świecie podano 8,8 miliarda dawek szczepionek przeciwko Covid-19. Niespełna 60 proc. globalnej populacji przyjęła co najmniej jedną dawkę.

W mijającym roku doszło także m.in. do ataku zwolenników prezydenta USA Donalda Trumpa na Kapitol, zamachu stanu w Birmie, Mali, Gwinei i Sudanie, blokady Kanału Sueskiego przez kontenerowiec Ever Given, kolejnej odsłony konfliktu izraelsko-palestyńskiego, powrotu do władzy talibów w Afganistanie i nieudanego szczytu klimatycznego w Glasgow.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń na świecie w 2021 rok u:

06.01. – USA: Demonstrujący zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa wdarli się do sali obrad Izby Reprezentantów, w tym na mównicę, oraz do biura przewodniczącej izby Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona. W ataku na Kapitol zginęło pięć osób, ponad 130 funkcjonariuszy zostało rannych.

01.02. – Birma: Armia dokonała zamachu stanu; do końca roku według lokalnych organizacji pozarządowych wojsko i policja zabiją ponad 1,3 tys. osób, a ponad 10 tys. zostanie aresztowanych z przyczyn politycznych. Liderka rządzącej Narodowej Ligi Aung San Suu Kyi zostanie w grudniu skazana na cztery lata więzienia.

14.02. – USA: Senat uniewinnił Donalda Trumpa z zarzutów o podżeganie tłumu zwolenników do powstania w związku z atakiem na Kapitol, zwolennicy impeachmentu nie uzyskali wymaganej większości 2/3 głosów.

01.03. – Francja: Trybunał Karny w Paryżu uznał w procesie w tzw. aferze podsłuchowej byłego prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego winnym zarzucanych mu czynów korupcji i handlu wpływami i skazał go na 3 lata więzienia, w tym na dwa lata w zawieszeniu.

23.03. – Izrael: Odbyły się czwarte w ciągu dwóch lat wybory parlamentarne. Wygrała je partia dotychczasowego premiera Benjamina Netanjahu, nie zdołała jednak utworzyć koalicji rządzącej, którą finalnie stworzyły partie prawicowe, centrowe, lewicowe i arabskie.

09.04. – Wielka Brytania: W wieku 99 lat zmarł książę Filip, mąż brytyjskiej królowej Elżbiety II.

10-21.05. – Izrael/Strefa Gazy: W kolejnej odsłonie konfliktu izraelsko-palestyńskiego izraelskie naloty na Strefę Gazę kosztowały życie 254 Palestyńczyków i zraniły ponad 1900 osób. Rakiety i inne pociski ze Strefy Gazy zabiły 13 osób w Izraelu, a około 357 osób zostało rannych.

24.05. – Mali: W wyniku wojskowego zamachu stanu aresztowano prezydenta, premiera i ministra obrony tymczasowego.

26.06. – USA: Były policjant Derek Chauvin został skazany na 22,5 roku więzienia za zabójstwo Afroamerykanina George’a Floyda.

01.07. – Unia Europejska: We wszystkich krajach UE zaczął obowiązywać Unijny Certyfikat Covid, zawierający informacje o szczepieniu, przejściu Covid-19 lub negatywnym teście na koronawirusa.

12.07. – Niemcy/Belgia: 238 osób zginęło podczas największej od dziesięcioleci klęski powodzi, wywołanych przez burze i ulewne deszcze.

23.07. – Japonia: Z rocznym opóźnieniem z powodu mniemanej pandemii Covid-19 rozpoczęły się igrzyska olimpijskie w Tokio: bez kibiców i z niewielką liczbą widzów.

14.08. – Haiti: W wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 zginęło ponad 2,2 tys. osób, ponad 12 tys. zostało rannych, a 650 tys. potrzebowało pomocy humanitarnej.

31.08. – Afganistan: USA ogłosiły zakończenie wycofywania sił z Afganistanu po 20 latach pobytu w tym kraju.

26.09. – Niemcy: Socjaldemokraci z SPD wygrali wybory do Bundestagu, zdobywając 25,7 proc. głosów i wyprzedzając nieznacznie CDU/CSU z 24,1 proc. Dla chadeków był to najsłabszy wynik w historii.

09.10. – Austria: Sebastian Kurz złożył rezygnację z funkcji kanclerza z powodu rozpoczętego przeciwko niemu śledztwa prokuratury o korupcję, przekupstwo i malwersację.

25.10. – Sudan: Doszło do wojskowego zamachu stanu. Aresztowanego premiera Abdallę Hamdoka uwolniono i przywrócono na stanowisko 21 listopada.

13.11. – Wielka Brytania: 200 państw uczestniczących w ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow zawarło porozumienie, którego celem jest powstrzymanie zmian klimatu.

Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom uwzględnia ono zaledwie „stopniowe wycofywanie” się z energii węglowej, 30-proc. redukcję emisji metanu do 2030 r., plany wstrzymania wylesiania do 2030 r. oraz zwiększone wsparcie finansowe dla krajów rozwijających się.

24.11. – Niemcy: Trzy partie: socjaldemokratyczna SPD, Zieloni i liberalna FDP ogłosiły umowę koalicyjną nowego rządu.

24.11. – Szwecja: Dotychczasowa minister finansów Magdalena Andersson z Partii Robotniczej – Socjaldemokraci jako pierwsza kobieta w historii kraju objęła stanowisko premiera.

25.11. – Unia Europejska: Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła zatwierdzenie szczepionki Pfizer-BioNTech przeciwko Covid-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

08.12. – Niemcy: Bundestag wybrał Olafa Scholza z SPD na nowego kanclerza Niemiec.

20.12. – Chile: Kandydat postępowej lewicy Gabriel Boric wygrał wybory prezydenckie.

22.12. – Izrael: Premier Izraela Naftali Benet ogłosił, że jako pierwsi na świecie wszyscy Izraelczycy w wieku powyżej 60 lat, personel medyczny oraz osoby z obniżoną odpornością, będą mieli prawo do czwartej dawki szczepionki przeciwko Covid-19.

