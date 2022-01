„Co teraz, medyczni faszyści?” Peterson zszokowany wydarzeniami w Amsterdamie [VIDEO]

Kanadyjski profesor psychologii dr Jordan Peterson jest zszokowany obrazami, jakie obiegły świat prosto z Amsterdamu. Protestujący przeciwko covidowej polityce zostali brutalnie potraktowani przez policję.

W niedzielę 2 stycznia na Museumplain w centrum Amsterdamu pojawiło się tysiące demonstrantów, by protestować przeciwko obostrzeniom, restrykcjom, nakazom i zakazom wprowadzanym pod pretekstem walki z koronawirusem.

Lewicowa burmistrz Amsterdamu Femke Halsema zarządziła rozwiązanie manifestacji. Do akcji wkroczyła policja.

Funkcjonariusze użyli armatek wodnych, wydali rozkazy specjalnie wyszkolonym policyjnym psom, by szarpały ludzi. „Żywą tarczę” pomiędzy protestującymi a policjantami stworzyli weterani holenderskiej armii, ale na niewiele się to zdało. Policjanci ruszyli i bili pałkami przeciwników covidowej polityki.

Ludzie okaleczani przez policyjne psy, bici pałkami – podczas nieautoryzowanego protestu przeciwko #coronavirus'owym ograniczeniom w #Amsterdam. 👇 pic.twitter.com/GNyvaVku1X — Sławomir Ozdyk (@sanctus_securit) January 2, 2022

🇳🇱⚡️Dutch army veterans have stood as human shields between police and activists during the ongoing protests in Amsterdam.

#Netherlands pic.twitter.com/O2MHiwYYjX — The RAGE X (@theragex) January 2, 2022

#Amsterdam : police do that for your Health!

Say thank you! pic.twitter.com/vnthiVa4cE — radicalmente antieuropeista 🏴‍☠️ (@mgdbertelli) January 2, 2022

Wydarzeniami z Amsterdamu zszokowany jest znany profesor psychologii dr Jordan Peterson. W serii wpisów na Twitterze wprost wyraził swoje zdanie na ten temat.

„A to jest Amsterdam. Piękne, kulturalne, pokojowe miasto. To się właśnie dzieje, gdy używasz siły zamiast moralnej perswazji. I stawiasz na to pierwsze, gdy argumentacja jest zbyt słaba i fałszywa. Co teraz, medyczni faszyści?” – napisał Peterson.

„Czy widzicie, ludzie, że ci protestujący są atakowani przez PSY? CZY TO WIDZICIE? I BICI PAŁKAMI? W AMSTERDAMIE? CZY DO TEGO ZMIERZAMY?” – pyta Peterson.

CZYTAJ WIĘCEJ O WYDARZENIACH Z HOLANDII: Wkurzeni Holendrzy wyszli na ulice. Ludzie bici pałkami, szarpani przez policyjne psy [VIDEO]

And this is Amsterdam. A beautiful, cultured, peaceful city. This is what happens when you rely on force instead of moral suasion. And you do the former when your reasoning is weak and corrupt. How now, medical fascists? https://t.co/QbicrzXaMW — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 2, 2022