Izrael zaatakował w nocy. Hamas odpowiedział [VIDEO]

„Izraelskie samoloty bojowe zaatakowały brygady al-Kassam (zbrojne skrzydło Hamasu – PAP) na zachód od Chan Junus, miasta na południu Strefy Gazy” – poinformowały palestyńskie służby bezpieczeństwa.

Izraelskie wojsko oświadczyło w krótkim komunikacie, że uderzyło w „terrorystyczne cele w Strefie Gazy”.

Na nagraniach zamieszczonych w internecie widać jak kilka bomb spada na strefę Gazy.

Video / #IAF 🇮🇱 airstrike on Hamas' Qadissiyah site, west of Khan Younis, southern #Gaza pic.twitter.com/lqwBK3ffkE

Another video shows the IDF strike in Khan Younis pic.twitter.com/1JZJv3Moqn

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 1, 2022