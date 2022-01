Już 90 meczów hokejowych NHL przełożonych z powodu koronawirusa

Ma to poważne konsekwencje. Zaplanowana w rozgrywkach przerwa w lutym, która miała pozwolić zawodnikom ligi na udział w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie, została już odwołana.

W tym czasie NHL chce nadrobić chociaż część opóźnień w rozgrywkach nagromadzonych tej zimy.

Cztery z meczów przełożonych w piątek 31 grudnia dotyczą New York Islanders, którzy powinni byli grać w Seattle, w Vancouver, Edmonton (8 stycznia) i w Calgary (11 stycznia).

Trzy odwołane mecze dotyczą zachodniej Kanady. Zostały spowodowane wprowadzeniem w tym kraju nowych obostrzeń. Odwołano także spotkanie między Winnipeg z Edmonton Oilers zaplanowane na 16 stycznia.

Important Announcement 📢

The NHL has postponed the Winnipeg Jets vs. Edmonton Oilers game on Jan. 16, 2022.

Tickets will be honoured for the rescheduled date which will be communicated as soon as confirmed. pic.twitter.com/SZv3ea2VU2

— Winnipeg Jets (@NHLJets) December 31, 2021