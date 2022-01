Nie zwalniają tempa. Czwarta dawka szprycy dla seniorów i personelu medycznego

Dyrektor generalny izraelskiego Ministerstwa Zdrowia ocenił, iż przez gwałtowny wzrost zakażeń wariantem Omikron Izrael może osiągnąć odporność stadną. Eksperci przewidują, że co czwarty Izraelczyk zostanie zarażony w ciągu dwóch tygodni, a w tym samym czasie czwarta dawka szprycy przeciw COVID-19 została zatwierdzona dla osób powyżej 60. roku życia i personelu medycznego.

Izrael notuje w ostatnim czasie wzrost liczby wykrytych zakażeń. W niedzielę odnotowano w Izraelu ponad 4 tysiące nowych zakażeń; w ostatnich dwóch tygodniach było ich przeciętnie około 700 dziennie. Dzieje się tak mimo intensywnej kampanii szczepień – od lipca ok. 4,2 mln spośród 9,3 mln Izraelczyków otrzymało dawkę przypominającą.

Premier Izraela Naftali Bennet ostrzegł w niedzielę, że w niedługim czasie mogą być odnotowywane w kraju dziesiątki tysięcy nowych infekcji koronawirusem dziennie. – W najbliższych dniach nadejdzie burza – oświadczył szef rządu.

Czwarta dawka szprycy

Również w niedzielę Naftali Bennet ogłosił, że władze medyczne zatwierdziły podawanie czwartej dawki szczepionki przeciw Covid-19 wszystkim osobom powyżej 60. roku życia oraz personelowi medycznemu.

Warunkiem zakwalifikowania się do drugiej tzw. dawki przypominającej jest otrzymanie trzeciej dawki szprycy co najmniej sześć miesięcy wcześniej.

Decyzja ministerstwa zdrowia zapadła dwa dni po tym, jak w Izraelu zaczęto szczepić czwartą dawką osoby z obniżoną odpornością oraz pensjonariuszy i personel domów opieki.

W szpitalu w Ramat Gan pod Tel Awiwem rozpoczęto 27 grudnia próbne podawanie czwartej dawki szczepionki przeciw Covid-19 grupie 150 pracowników medycznych, by sprawdzić, czy druga runda dawek przypominających okaże się skuteczna w walce z wariantem koronawirusa Omikron.

To ten wariant doprowadził do wysokiej fali zakażeń w Izraelu w ostatnich tygodniach.

„Masowe zakażenia są nieuniknione”

Wcześniej tego dnia, prof. Eran Segal z Instytutu Naukowego Weizmanna, stwierdził, iż od dwóch od czterech milionów Izraelczyków, ponad 40 procent populacji, może zostać zarażonych wariantem Omikron koronawirusa w ciągu najbliższych trzech tygodni.

„Na poziomie krajowym masowe zakażenia są nieuniknione”, napisał na Twitterze prof. Segal. „Obecne ograniczenia są zbyt słabe w świetle tak zakaźnego wirusa”, stwierdził.

Dodał jednak, że szczepionki nadal są bardzo skuteczne przeciwko poważnym objawom. „Na poziomie osobistym możesz się bronić”, stwierdził prof. Segal. „Szczepionka i dawka przypominająca doskonale chronią przed ciężką chorobą”.

Omikron zapewni odporność stadną?

Z kolei dyrektor generalny izraelskiego Ministerstwa Zdrowia, Nachman Ash, ocenił, iż przez gwałtowny wzrost zakażeń wariantem Omikron Izrael może osiągnąć odporność stadną.

– Do końca grudnia Izraelowi udawało się w pewnym stopniu powstrzymywać Omikrona, ale władze obawiają się, że dobowe rekordy mogą być odnotowywane w najbliższych tygodniach. Może to doprowadzić do uzyskania odporności stadnej – powiedział dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia Nachman Ash.

