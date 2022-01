Od 1 stycznia 2022 r. Polska przewodniczy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

1 stycznia 2022 r. formalnie rozpoczęła się roczna prezydencja Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przez rok będzie tym samym Przewodniczącym OBWE (Chairperson in Office).

Priorytetem polskiej prezydencji będzie aktywne zapobieganie i łagodzenie konfliktów oraz sytuacji kryzysowych – zapowiadał minister Rau jeszcze podczas grudniowej Rady Ministerialnej OBWE w Sztokholmie. Polska przejęła funkcję z rąk Szwecji po raz drugi w historii.

Oficjalna inauguracja prezydencji nastąpi 13 stycznia na posiedzeniu Stałej Rady w Wiedniu. Polska będzie współpracować w ramach tzw. trójki OBWE ze Szwecją – która kierowała pracami OBWE w 2021 r. – oraz Macedonią Północną, która obejmie przewodnictwo po nas, w roku 2023.

Prezydencja daje Warszawie pewne narzędzia m.in. w rozwiązaniu konfliktu na Ukrainie. Wyzwaniami są też tzw. zamrożone konflikty, wśród których minister Rau wymieniał m.in. sytuację na Białorusi, w Mołdawii, Gruzji i konflikt miedzy Armenią i Azerbejdżanem.

Pierwsze wyzwanie to sfera konfliktów wojskowych i politycznych, drugie to kwestie ekonomiczne, a trzeci to prawa człowieka – mówił w Wiedniu szef polskiej dyplomacji.

OBWE skupia 57 państw, w których mieszka ponad miliard ludzi. Oprócz krajów europejskich, do Organizacji należą USA, Kanada, Mongolia oraz położone w Azji Centralnej państwa powstałe po rozpadzie ZSRR: Uzbekistan, Kazachstan, Tadżykistan, Kirgistan i Turkmenistan.

Geneza Organizacji wywodzi się z Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Helsinkach w 1975 r. Formalna decyzja o przekształceniu KBWE w OBWE została podjęta podczas szczytu w Budapeszcie w 1994 r. Prace OBWE koncentrują się na trzech wymiarach: polityczno-wojskowym, ekonomiczno-środowiskowym oraz ludzkim, które wspólnie tworzą unikalną dla OBWE wszechstronną koncepcję bezpieczeństwa.

Źródło: PAP