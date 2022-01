Ukraińcy znów fetowali krwawego mordercę Polaków, sprawcę rzezi wołyńskiej. Wielki marsz w Kijowie [WIDEO]

„Dziś, kiedy na froncie trwa wojna z okupantem, a wewnątrz z piątą kolumną, pamiętamy i czcimy pamięć Stepana Bandery” – powiedział Andrij Tarasenko, przywódca nacjonalistycznej partii Prawy Sektor.

Associated Press zauważyła, że marsz odbył się w czasie, gdy narastają obawy związane z gromadzeniem przez Rosję wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą.

Bandera był przywódcą jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), której zbrojne ramię, Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), jest odpowiedzialne za prowadzone w latach 1943-1944 czystki etniczne na ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Historycy IPN szacują, że zginęło wówczas ok. 100 tys. obywateli II Rzeczypospolitej.

As Ukrainians go on the march in Kiev in honour of the birth of nazi collaborator Stepan Bandera, I'm trying to think what those torchlight parades remind me of. The main banner leading the torchlight procession depicts an image of the Kremlin in flames. pic.twitter.com/Eg25skuZiu

— Dean O'Brien – BA (Hons) (@DeanoBeano1) January 1, 2022