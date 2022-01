Wielkie pożary w stanie Kolorado ugasiły opady śniegu. Zniszczonych co najmniej 500 domów [WIDEO]

Pożar ugaszono w nocy z piątku na sobotę 1 stycznia, a opady śniegu przytłumiły jego ostatnie ogniska. Spłonęło co najmniej 500 domów, a dziesiątki tysięcy osób zostały zmuszonych do ucieczki.

To, że nikt nie zginął jest – według gubernatora Jareda Polisa – „cudem”. Na zdjęciach lotniczych całe kwartały ulic przypominają stosy dymiącego popiołu. Pożar, w przeciwieństwie do poprzednich, dotknął przedmieścia, a nie tylko obszary wiejskie.

„Rodziny miały czasami tylko kilka minut, aby wsadzić do samochodu swoje dzieci, zwierzęta i uciekać” – mówił Jared Polis na konferencji prasowej. Pożar dodatkowo rozniecał silny wiatr, który wiał z szybkością nawet 160 km/h. Pożar był podobno spowodowany przez linie energetyczne, które spadły na wysuszone łąki.

Dokładna liczba zniszczonych domów nie jest jeszcze znana. Szeryf z Boulder County Joe Pelle oszacował, że w piątek liczba ta wyniosła już ponad 500, ale dodał, że nie będzie zaskoczony, jeśli dojdzie do tysiąca.

Pomoc federalną obiecał prezydent Joe Biden. Prognozy pogody przewidują teraz obfite opady w nadchodzących dniach. Zapewne dogaszą pożar, ale i utrudnią życie tym, którzy pozostali bez dachu nad głową. Śnieg pozwolił na odwołanie ewakuacji kolejnych dzielnic. W kilku miejscowościach, jak Superior (13 000 mieszkańców) obowiązuje zakaz wstępu.

'We lost everything': Colorado wildfires destroy hundreds of homes (the Guardian)

ust as the flakes of the season's first winter storm began to fall in the Colorado foothills…

Add your highlights:https://t.co/p3fJ28EiBJ

#worldnews #news #i…

— World News Briefly (@World_News_b) January 1, 2022