Nowe ograniczenia i restrykcje? Niedzielski: Decyzja w środę lub w piątek

Minister Zdrowia Adam Niedzielski był gościem RMF FM w porannym programie Roberta Mazurka. Urzędnik jest zaniepokojony liczbą zakażeń i nie wyklucza nowych ograniczeń.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował o 6422 nowych zakażeniach koronawirusem.

Podkreślił, że to trzeci dzień z rzędu przyrostów liczby nowych zakażeń, około 25 proc. tydzień do tygodnia.

– I w zasadzie to, co jest bardzo niepokojące to, że to jest trzeci dzień z rzędu, kiedy mamy z powrotem przyrosty, bo do tej pory odnotowywaliśmy same spadki. Te ostatnie trzy dni są bardzo niepokojące – powiedział gość Roberta Mazurka.

W związku z tym minister nie wykluczył wprowadzenia kolejnych ograniczeń i restrykcji dla wszystkich obywateli.

Niedzielski powiedział, że należy jeszcze obserwować jak liczba zakażeń będzie się zmieniała w najbliższych dniach i decyzja o ewentualnym wprowadzeniu nowych ograniczeń zapadnie, jak powiedział, w środę lub w piątek.

– Jeśli trend wzrostu nowych zakażeń koronawirusem się utrzyma, w środę lub w piątek mogą zapaść decyzje o wprowadzeniu kolejnych restrykcji – zapowiedział.

Szef MZ, dopytywany, jakie mogą być ewentualne obostrzenia, stwierdził, że „będziemy rozmawiali o tym, co dalej ze szkołami, ale mamy takie samo zdanie, że ogromnym kosztem jest ograniczanie nauki stacjonarnej”.

Wskazał też na możliwe „inne restrykcje związane z ograniczaniem działalności gospodarczej, galerii i innych tego typu miejsc”.

Odnosząc się do zakażeń nowym wariantem omikron, Niedzielski powiedział, że „należy się liczyć, że każdy z nas jest nastawiony na kontakt z omikronem”.

„W takiej sytuacji niezaszczepienie się jest brakiem odpowiedzialności” – ocenił.

Źródło: RMF FM/PAP