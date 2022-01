Pożar w gmachu parlamentu. Zawaliła się część dachu. „Zatrzymano jedną osobę” [VIDEO]

Nie ma doniesień o ofiarach, ale zabytkowy kompleks budynków, którego część pochodzi z XIX wieku, został w znacznym stopniu zniszczony. Poważnie ucierpiał księgozbiór, w tym oryginalny zapis hymnu narodowego RPA w języku afrikaans.

Pożar wybuchł o godz. 6 rano. Nie jest jeszcze znana jego przyczyna, ale prezydent RPA Cyril Ramaphosa, który przybył na miejsce zdarzenia, poinformował o zatrzymaniu jednej osoby.

– Zatrzymano jedną osobę, jest przesłuchiwana – powiedział szef państwa nie podając żadnych szczegółów.

Zdaniem Patricii de Lille, minister prac publicznych i infrastruktury, potrzeba jeszcze kilku godzin by opanować pożar. Służby ratunkowe – jak relacjonuje AFP – obawiają się, że ogień może się jeszcze bardziej rozprzestrzenić i zniszczyć zabytkowe sale.

To nie pierwszy raz, kiedy w parlamencie RPA wybuchł pożar; w marcu 2020 roku walczono z ogniem, który pojawił się w wyniku zwarcia w sieci energetycznej.

SA PARLIAMENT ON FIRE … South Africa's public works minister, Patricia de Lille, has given a preliminary report on the fire that broke out at the parliament precinct in Cape Town on Sunday morning,… 1/2 VIDEO: IOL pic.twitter.com/nBaZzEHIv5

— The Namibian (@TheNamibian) January 2, 2022