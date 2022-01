Wprowadzili drakońskie koronarestrykcje. Jordan Peterson: „Czas na obywatelskie nieposłuszeństwo w Quebecu”

Kanadyjski profesor psychologii dr Jordan Peterson wzywa do obywatelskiego nieposłuszeństwa, po tym jak prowincja Quebec w Kanadzie wprowadziła drastyczne restrykcje pod pretekstem walki z mniemaną pandemią COVID-19.

W kanadyjskiej prowincji Quebec w czwartek (30 grudnia 2021 roku – red.) po raz kolejny wprowadzono drastyczne restrykcje. Tym razem pretekstem jest złowrogi wariant Omikron koronawirusa.

Wśród nowych restrykcji pojawiła się m.in. godzina policyjna. Premier Quebecu, Francois Legault, ogłosił, że od piątku (31 grudnia 2021 roku – red.) wieczorem w godzinach od 22 do 5 rano będzie obowiązywać godzina policyjna.

Przepisy zostały wprowadzone bezterminowo, jednak premier zapewnił, że będzie to pierwsze ograniczenie zniesione, gdy sytuacja „się ustabilizuje”.

To nie jedyne restrykcje wprowadzone pod pretekstem złowrogiego wariantu Omikron w Quebecu. Zamknięte zostały także sale restauracyjne, opóźniono ponowne otwarcie szkół, a w niedzielę (2 stycznia 2022 roku – red.) zamknięto „nieistotne” firmy, czyli większość sklepów z wyjątkiem ogólnospożywczych, stacji benzynowych i aptek.

– Jak na razie jesteśmy w najgorszym momencie pandemii – powiedział Legault. – Przypadki są niedoszacowane ze względu na szybkie testy [w domu] i istnieje ryzyko, że w nadchodzących tygodniach przekroczą możliwości szpitala.

Osoby, które nie mają ważnego powodu, by przebywać poza domem w godzinach od 22 wieczorem do 5 rano, narażają się na karę grzywny w wysokości od tysiąca do sześciu tysięcy dolarów.

„Czas na obywatelskie nieposłuszeństwo w Quebecu”

Do nowych restrykcji odniósł się prof. Jordan Peterson, który odpowiedział na wpis prof. Gad Saada. – Byłem podekscytowany, że wyruszę do kawiarni popracować nad moją książką. Wtedy przypomniałem sobie, że jesteśmy w zamknięciu. To naprawdę nierealne, że to znosimy. Jak długo jeszcze możemy pozwalać, aby ta rzeczywistość trwała? – pytał prof. Saad.

– Być może tak długo, jak długo będziemy chcieli. Czas na obywatelskie nieposłuszeństwo w Quebecu. I w BC, który jest cholernie zły – napisał prof. Peterson.

Perhaps as long as we are willing to. Time for civil disobedience in Quebec. And BC, which is damn near as bad. https://t.co/p90otYw1F9 — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 1, 2022

Źródło: cbc.ca/Twitter