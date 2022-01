Wirusolog Anthony Fauci odradza w pełni zaszczepionym chodzenie do restauracji, gdy panuje „tsunami infekcji”. Jeden z najbardziej znanych popularyzatorów szczepień mówił o tym w wywiadzie dla telewizji CNN.

Dr Anthony Fauci ma złą wiadomość dla wszystkich tych, którzy sądzili, że szczepienie na covid pozwoli im na powrót do normalności. Wirusolog pytany przez prezenterkę CNN „jak ludzie zaszczepieni powinni się zachowywać teraz” i „czy mogą iść do restauracji i jeść bezpiecznie” odpowiedział, że odradza zaszczepionym chodzenie do restauracji podczas trwania „tsunami infekcji”.

Mówił, że wciąż się słyszy o osobach, które są zaszczepione, a mimo to przechodzą zakażenie koronawirusem. Wirusolog powiedział, że „jeśli chcesz robić takie rzeczy, lepiej rób je w otoczeniu, w którym wiesz, że ludzie wokół ciebie są zaszczepieni i wzmocnieni”.

Dr Fauci poradził zaszczepionym, by unikali miejsc w których są tłumy oraz zgrupowań osób, których nie znają. Ekspert zasugerował także, by testować się szybkimi testami antygenowymi, by mieć „kolejny stopień bezpieczeństwa”.

Źródło: CNN